Учёные заявили, что Земля взрывает метеориты с помощью воздуха

Атмосферу и природные условия для её образования снова признали лучшим щитом от попадания объектов из космоса.

Учёные из Университета Пердью разработали специальную программу, с помощью которой любой желающий может рассчитать способность земной атмосферы "держать удар" перед объектами из космоса. При этом авторы проекта отметили, что разрушает структуру инородных тел не что иное, как земной воздух.

По данным исследователей, высокая скорость полёта позволяет воздуху под огромным давлением проникать в самые мелкие разломы и трещины объектов, разрушая их изнутри. Этим, по данным экспертов, объясняется и небольшой размер метеоритов, попадающих на поверхность Земли.

Подобным образом разрушился и метеорит, упавший на Челябинск в 2013 году. По данным учёных, его масса составляла 10 тыс. тонн, однако, разрушившись в атмосфере, небесное тело потеряло почти 80% собственного "веса".