Учёные разработали переводчик с куриного на человеческий

Как всегда, в нелёгком деле исследователям помог продвинутый искусственный интеллект.

Американские учёные разработали и протестировали уникальный по своей сути переводчик с куриного языка на человеческий. В рамках исследования учёным пришлось создать специальный банк данных куриных "слов", затем отсортировать их по степени важности и соотнести определённым образом.

Затем в дело включились специалисты по машинному обучению из Технологического института Джорджии, создавшие специальный алгоритм, "превращающий" звуки, издаваемые курицей, в подобие человеческой связной речи.

При этом учёные выяснили, что "болтают" курицы примерно так же, как люди, — тембр и тип "речи" сильно зависит от окружающей среды, а в стрессовых ситуациях курицы постоянно повышают голос.

О полноценном переводчике, безусловно, речи пока не идёт — программа лишь анализирует поведение птиц, особенности их "речи" и, сопоставляя результаты в режиме реального времени, выдаёт сигналы на компьютеры, расположенные на птицефермах, — таким образом учёные стараются повысить выживаемость не только взрослых особей, но и цыплят, значительно снизив при этом расходы на их содержание.