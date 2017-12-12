Музыкант без руки снова смог играть на пианино благодаря протезу

Уникальное устройство позволило потерявшему руку в страшном происшествии музыканту вернуться к занятиям музыкой.

Учёные из Технологического института Джорджии разработали уникальный протез, который не использует для движения датчики, считывающие активность мозга. Новый протез напрямую взаимодействует с мышцами и тканями человеческого тела — никаких датчиков, закреплённых на голове, и никаких проводов. При этом с помощью мышечных импульсов учёным удалось не только полностью восстановить мелкую моторику, но и вернуть молодому музыканту возможность играть на инструментах.

Успехов с новым протезом удалось добиться благодаря предыдущим экспериментам: ещё в 2014 году доброволец из Джорджии — музыкант Джейсон Барнс — решил сотрудничать с разработчиками робототехники после того, как потерял правую руку в результате несчастного случая.

Учёные отмечают, что "музыкальный" тест нового протеза как нельзя лучше демонстрирует возможность его быстродействия — больше не требуется длительного ожидания, переключения режимов и других неудобных для повседневного использования операций. Новая роботизированная рука позволяет не только совершать привычные операции вроде приготовления пищи и составления документов, но и в перспективе позволит полноценно водить автомобиль и совершать любые операции, не ограничивая человека в возможностях.