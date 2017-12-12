Фиг вам, а не высадка. Почему американцы не смогут попасть на Луну?

Вчера президент США Дональд Трамп подписал программу развития космонавтики, включающую в себя высадку на Луну. Почему не стоит в ближайшее время ждать этого события, разбирался журналист Лайфа.

Вчера Дональд Трамп подписал Директиву № 1 по космической политике — основополагающий документ, согласно которому будет претворяться в жизнь американская космическая политика. Если верить этому документу, предполагается совершение миссий на Луну, а затем — в партнёрстве с другими странами — на Марс. Сам Трамп считает, что эта директива переориентирует американскую программу в сторону "разведки и космических открытий". Для большей серьёзности церемонии на стол для подписания документов был принесён образец лунного грунта под номером 70215, привезённый командой миссии "Аполлон-17".

Звучит здорово, больше всего похоже на какой-то "Стартрек". Уже подсознательно ожидаешь, как созданные в США звездолёты стартуют к Луне и Марсу. Высадка на Луне в прямом эфире, основание первой колонии на Марсе. И вот уже первый урожай яблок, собранных в марсианских теплицах, отправляют на Землю в качестве подарка. Человечество вступает в золотую эру.

Увы, это неправда. И хотя некоторые новостные издания уже успели озаглавить материалы "Американцы возвращаются на Луну", шансы на лунную миссию в ближайшее десятилетие очень малы. Для начала стоит отметить, что это лишь директива — не прямой документ о финансировании, а скорее общий вектор. Это просто слова, а без конкретных документов и выделенных денег они не стоят почти ничего.

Кроме того, подобную директиву подписывает каждый второй президент последние несколько сроков. И каждая из них в качестве обязательного пункта содержит слова о скором возвращении на Луну. Это похоже на растерявшего форму спортсмена, клятвенно обещающего себе восстановиться в этом году и пробежать марафон длительностью два с половиной часа. При этом одно только воспоминание о том, как это было тяжело в прошлый раз, заставляет гнать прочь подобные мысли.

Каждый второй президент

Вернёмся ненадолго в прошлое. 1989 год. Президент США Джордж Буш — старший подписывает Космическую исследовательскую инициативу (Space Exploration Initiative). В ней содержатся такие же замечательные слова о возвращении на Луну, начале эры космических исследований и пилотируемых миссий куда только можно. Естественно, после Луны. Однако так ничего и не было сделано. Пришедший следом Билл Клинтон зарубил всё это на корню и, прихватив под мышку саксофон, отправился к Монике Левински.

Вот уже 2004 год, очередь Буша-младшего подписывать такой же важный документ. На этот раз он называется "Видение космических исследований (Vision for Space Exploration)". И в нём обязательным пунктом всё те же прекрасные слова о возвращении американцев на Луну, о новой эре космических исследований и огромных ракетах, набитых астронавтами, не сегодня завтра стартующими в космос, чтобы исследовать, открывать и втыкать американские флаги куда только руки дотянутся.

Следом за Бушем-младшим приходит Барак Обама и ставит на программе предшественника огромный жирный крест, предлагая сосредоточиться на изучении Земли, последствиях глобального потепления и прочих несомненно важных, но не таких крутых вещах.

Сейчас очередь Трампа. И название у документа хорошее, и про Луну в нём слова правильные. Вот только шансов у американцев вернуться на Луну с прошлого раза не прибавилось нисколько. Более того, есть множество причин, почему сейчас государственная космическая программа США наиболее далека от лунного десанта и марсианских миссий.

Три повода не лететь на Луну

Начнём с банального: деньги. Несмотря на обывательское мнение, укоренившееся в России, что в США Федеральная резервная система похожа на Скруджа Макдака, живущего в гигантском деньгохранилище, купающегося в деньгах и способного напечатать абсолютно любое количество новых и хрустящих долларов, это не совсем так. Бюджет США хоть и не сравним с российским, тоже имеет рамки и ограничения.

Кроме того, Трамп уже затеял два очень дорогостоящих (даже для американцев) проекта. Это увеличение армии и расширение флота до 350 кораблей, а также развитие экономики и создание новых рабочих мест, что потребует серьёзных финансовых вливаний. При таких нагрузках резкое увеличение бюджета NASA для полётов к Луне и Марсу будет явно отложено. Понятно, что деньги найдутся, но всегда есть шансы, что пришедший вслед за Трампом президент не проникнется космическими исследованиями и зарубит на корню запланированное возвращение.

Второе — это срывы сроков. NASA уже давно превратилось в вещь в себе, организацию, на поддержание административной деятельности которой требуется больше денег, чем на все полезные проекты. По некоторым оценкам, административная часть съедает от 59 до 75 процентов денег, выделяемых на конкретные разработки и проекты. Подобную закономерность заметил ещё великий Сирил Паркинсон, изучая Британское адмиралтейство в прошлом веке. Две главные движущие силы этого характерны для всех стран и легко узнаваемы и в российской, и в американской действительности:

чиновник стремится множить подчинённых, а не соперников;

чиновники создают друг другу работу.

Вот и NASA не самая эффективная организация, а последние годы показывают, что срывы сроков и затягивание проектов доходят до критических показателей. Проект сверхтяжёлой ракеты SLS, необходимой для лунных и марсианских миссий, буксует уже не первый год. Планировавшаяся к старту ещё в 2016 году, сейчас она больше напоминает чудо-печку, где сгорают миллиарды долларов. Пришедшие летом 2017 года новости о проблемах со сваркой и переносах сроков первого старта лишь больше отдаляют возможность реализации проекта возвращения на Луну.

Как ни странно, но третьим пунктом стал Илон Маск, который вроде бы должен помогать NASA. Так и есть, он помогает, и получается у него всё быстрее. И если он запустит свою тяжёлую ракету Falcon Heavy, стоимость запуска которой в разы ниже, чем у SLS, то это может сильно перекроить картину всех американских планов. На SLS просто не дадут денег, требуемых для завершения постройки, а NASA окажется достаточно плотно посаженным на крючок SpaceX.

Мечтать не вредно

В настоящее время, кроме слов Трампа, мы ничего не можем положить на корзину весов, приближающую полёт на Луну и высадку. Увы, нынешний американский президент пока говорит больше, чем делает. Он обещал стену с Мексикой, нормальные отношения с Россией, чудо-флот и ещё много прекрасных вещей. Теперь к ним добавился и полёт на Луну. Ну-ну.

Честно говоря, я очень хочу увидеть высадку на Луну при своей жизни. Смотреть, как на спутник нашей планеты высаживаются космонавты, разделять радость всего человечества, ощущать исторический момент. Увы, положа руку на сердце, должен сказать, что случится это очень и очень не скоро. И подписанный Трампом документ чрезвычайно далёк от этого события. Как говорили в детстве, до высадки — "как до Луны голым пузом по гравию". Очень далеко.