NASA раскрыло секрет Большого красного пятна на Юпитере

Помимо высоты 300 километров у Большого красного пятна обнаружили радиационный пояс.

Специалисты NASA, контролирующие работу космического модуля "Юнона" и детально изучившие структуру Большого красного пятна на Юпитере с помощью микроволнового радиометра, пришли к выводу, что высота Большого красного пятна на поверхности Юпитера составляет не менее 300 километров.

При этом учёные отмечают, что удалось раскрыть одну из главных загадок необычного образования в атмосфере планеты: ураганные ветры, бушующие внутри пятна, возникают аналогично тропическим штормам на Земле и формируются из-за разности температур.

С помощью чувствительной аппаратуры удалось обнаружить и другое явление: радиационный пояс у верхней границы атмосферы, расположенный ближе к экватору Юпитера. Учёные отмечают также, что планета в целом сильно "фонит": потоки частиц, исходящих от Юпитера, фиксируются аппаратурой и формируются в схожую с эфирными "шумами" структуру.

Скорость вихрей внутри пятна превышает 500 километров в час, а его размеры составляют около 40 тысяч километров в длину и 15 тысяч километров в ширину.