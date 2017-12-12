Дальневосточная горелка с микроканалами сделает сжигание чище

За счёт отсутствия открытого пламени сгорание газа будет безопаснее и экономичнее.

Группа российских учёных во главе с Сергеем Минаевым из Дальневосточного федерального университета совместно с японскими коллегами разрабатывает новую перспективную технологию сжигания газа. От существующих её будет отличать отсутствие камеры сгорания. Об этом сообщает пресс-релиз ДВФУ.

Принципиальная новизна разработки заключается в том, что сжигание газа будет происходить внутри микроканальной матрицы. Крайне малый размер каналов даёт возможность превращать в инфракрасное излучение до 70 процентов тепла, получаемого от сгорания газа. Это обеспечивает экологически чистое производство тепловой энергии, которое к тому же будет весьма экономичным. Кроме того, отсутствие прямого открытого огня обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с устройством.

При сгорании природного газа главный загрязнитель — оксиды азота (NOх). Матричные горелки избегают его образования потому, что в их канальцах пламя не имеет протяжённого факела и горит при низкой температуре (за счёт отсутствия конвекции в узком канале). А оксиды азота практически не создаются, когда температура горения ниже 1000 градусов по Цельсию (газ горит красным пламенем). При этом за счёт отсутствия ненужного окисления азота в сгорании метана принимает участие больше кислорода (CH 4 +O 2 даёт СО 2 +Н 2 О, а не СО+NOx+H 2 O). Из-за этого сгорание углерода совершается фактически полностью — нет отходов в виде токсичного угарного газа и окислов азота, зато энергоотдача газа при сгорании выше обычного.

Использование в матрице горелки микроканалов для выхода продуктов горения позволяет значительно уменьшить размер самого устройства. А это, в свою очередь, весьма расширяет сферу применения подобных горелок: от повседневного бытового нагревательного прибора до промышленных установок. Разработчики уверены, что их технология позволит некоторым сократить расходы на тепло до двух раз.

В данный момент учёные занимаются созданием математических моделей, которые позволят рассчитать оптимальный размер и форму каналов горелки. В результате ими будут созданы инфракрасные источники излучения, работающие на газе, с мощностью от 5 до 50 киловатт. В дальнейшем на их основе планируется делать модульные установки до 5000 киловатт.