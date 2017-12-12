Учёные назвали главную причину развития слабоумия

Травмы головы и старение организма оказались не единственными причинами серьёзного заболевания.

Учёные из Манчестерского университета, Университета Окленда, Южно-австралийского института исследований и разработок и Гарвардского университета провели масштабное исследование, в ходе которого была установлена главная причина развития слабоумия. По данным учёных, такие тяжёлые заболевания, как синдром Хантингтона, развиваются при высоком содержании в организме мочевины.

Учёные отмечают, что высокое содержание мочевины может провоцировать развитие других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Масс-спектрометрический анализ позволил учёным выяснить, что для развития заболеваний нормальный уровень мочевины в организме человека должен быть превышен в четыре раза.

По данным медиков, даже незначительное увеличение уровня содержания мочевины в организме требует серьёзного внимания — ранняя диагностика позволит вовремя назначить препараты для снижения уровня аммиака в организме и избежать нейродегенеративных процессов.