Клещи пили кровь динозавров 100 миллионов лет назад

Останки клеща были обнаружены группой исследователей в древнем бирманском куске янтаря.

При изучении экспонатов Музея естественной истории в США учёные случайно обнаружили хорошо сохранившийся кусок янтаря с останками древнего пернатого динозавра, сообщает Nature Communications. Помимо пера динозавра учёные обнаружили и древнего клеща — ранее неизвестного вида, названного Deinocroton draculi.

Попавшие в ловушку и "запечатанные" внутри янтаря клещи хорошо сохранились и представляют собой уникальный образец биоматериала для изучения — один из древних клещей погиб, едва напившись крови древнего динозавра. Приблизительный возраст находок учёные оценивают в 99 миллионов лет.

Учёные не исключают, что дальнейшее изучение проб добытого в Мьянме янтаря кроме обнаружения останков пернатых динозавров анхиорнисов может открыть и другие, возможно, неизвестные науке виды древних животных.