Голод помогает думать в два раза быстрее

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Голод помогает думать в два раза быстрее

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Фото: © flickr.com/Paul Bence

Исследователи выяснили, что периодическое голодание повышает активность головного мозга.

Научные сотрудники Национального института проблем старения США в ходе экспериментов на грызунах пришли к выводу, что спланированное голодание повышает мозговую активность в два раза. В рамках эксперимента тестирование метода было проведено на мышах: одну группу грызунов лишали питательных веществ на определённое время, других — продолжали поддерживать витаминами и белками на прежнем уровне.

За уникальное свойство, по мнению учёных, может отвечать нейротрофический фактор мозга — белок, кодируемый геном BDNF и отвечающий за стимуляцию и поддержание нейронных связей, активность которого возрастает в стрессовых условиях.

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