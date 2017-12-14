Каждый девятый россиянин имеет опасные генетические мутации

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Каждый девятый россиянин имеет опасные генетические мутации

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Фото © Flickr/Penn State

Уникальное исследование изменений генов и связанных с ними заболеваний провели российские учёные.

Учёные выяснили, что каждый сотый россиянин является носителем хотя бы одной мутации, способной вызывать наследственную форму болезни Альцгеймера или гемохроматоз, каждый двадцатый — тромбофилию, каждый пятидесятый — поликистоз почек. Хотя бы одну мутацию, ответственную за возникновение какого-либо угрожающего жизни наследственного заболевания, проявляющегося в зрелом возрасте, можно обнаружить у каждого девятого россиянина.

Исследователи изучили результаты генетических тестов 1579 человек в возрасте от 20 до 55 лет, из которых 59% составили мужчины и 41% — женщины. Наличие мутаций определяли с помощью ДНК-теста "Здоровье и долголетие", который позволяет исследовать одновременно 700 000 вариантов в геноме. Анализ проводился методом генотипирования на микрочипах.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/nihgov/38730047881/" target="_blank">Flickr/NIH Image Gallery</a></p>

По мнению учёных, выявление генетических особенностей человека даёт возможность заблаговременно начать терапию многих серьёзных заболеваний.

К примеру, применение низкодозированного аспирина у носителей мутаций в генах F2 и F5 позволяет чаще всего предотвратить возникновение раннего инфаркта миокарда

Елена Окунева, врач-генетик

При этом, по словам учёных, своевременное лечение, проводимое с помощью результатов генетических исследований, позволит свести до минимума вред даже от хронических заболеваний.

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