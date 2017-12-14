Россия завершает проектирование субмарины пятого поколения

Субмарины этого проекта придут на смену состоящим на боевой службе многоцелевым подводным лодкам.

В конце декабря 2017 года завершённый аванпроект субмарины "Хаски", принадлежащей к подлодкам пятого поколения, будет представлен заказчику, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олега Власова.

При этом все научно-исследовательские работы по новому проекту в конструкторском бюро планируют завершить уже в 2018 году, а строительство субмарин пятого поколения планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018–2025 годы.

Известно, что в интересах Военно-морского флота России подводная лодка может создаваться сразу в двух модификациях — противолодочной и ударной. Вторая версия, по данным экспертов, может оснащаться гиперзвуковыми ракетами комплекса "Циркон".