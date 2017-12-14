Загрязнение атмосферы нарушает психику подростков

Помимо "сдвигов" в сторону асоциального поведения вредные выбросы оказались причиной других тяжёлых заболеваний.

Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили, что подростки, живущие в районах с плохой экологией, обладают гораздо менее устойчивой психикой, чем их сверстники, сообщает Dayli Mail. По данным учёных, токсины, содержащиеся в воздухе, нарушают нормальные нейронные связи в головном мозге, из-за чего подростки становятся "неуправляемыми".

Нейробиологи считают, что воздействие токсинов может служить причиной воспаления отдельных участков головного мозга, вызывая приступы психоза, бессонницу, а также пристрастие молодых людей к наркотикам. При этом основную группу риска составляют подростки до 19 лет, на мозг которых наибольшее влияние оказывает выброшенный в атмосферу свинец.

По данным учёных, повышенное содержание вредных выбросов в атмосфере в конечном счёте влияет и на социальную обстановку: подростки в "загрязнённых" округах более склонны к совершению преступлений относительно молодых людей из экологически чистых районов.