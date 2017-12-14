Старейший человек в мире отметил день рождения вином и свежими овощами

Пожилой испанец говорит, что выпивает бокал хорошего вина каждый день и чувствует себя хорошо.

Житель испанской деревни Франциско Нуньес Оливера отметил 113-й день рождения. 113-й день рождения мужчина, у которого четверо детей, девять внуков и 15 правнуков отметил скромно, придерживаясь своего традиционного распорядка и употребляя за праздничным столом продукты, к которым привык за долгие годы.

По словам долгожителя, его завтрак состоит из любимого бисквита и стакана молока, а обед и ужин состоят из выращенных на участке овощей и бокала хорошего вина. При этом за серьёзной помощью в больницу Оливера обращался лишь однажды — несколько лет назад долгожителю потребовалась операция на глазах.

При этом, по словам родственников пожилого испанца, Франциско Нуньес Оливера не страдает "традиционными" старческими недугами — деменцией, артритом и другими болезнями.

Предыдущий обладатель звания самого старого человека в мире Исраэль Криштал скончался в Израиле в 2017 году в возрасте 113 лет.