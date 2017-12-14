Россия создаёт сверхзвуковой самолёт на водородном топливе

Михаил Гордин, генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, рассказал в интервью о работе российских специалистов над перспективным сверхзвуковым самолётом на водородном двигателе. Предполагается, что именно российские специалисты разработают силовую установку для этого международного проекта.
Как сказал сам Гордин: "Мы участвуем в международном проекте по разработке высокоскоростного гражданского самолёта HEXAFLY-INT. В этом крупном кооперационном проекте сотрудничают ведущие мировые и российские научные организации: ЦАГИ, ЛИИ им. М. М. Громова, МФТИ, Европейское космическое агентство (ESA), ONERA, Германский центр авиации и космонавтики (DLR), CIRA, Университет Сиднея."
Итогом работ должен стать перспективный летательный аппарат, способный при помощи двигателей на водородном топливе достигать скоростей в 7000–8000 километров в час. Подобный аппарат будет способен долететь из Москвы в Сидней менее чем за три часа. В настоящее время специалисты добились положительного аэродвигательного баланса (превышения тяги над аэродинамическим сопротивлением) при скорости в 7,3 Маха.
Работы по проекту HEXAFLY-INT стартовали в 2014 году. В настоящее время создаётся первый опытный образец для проведения испытаний. Предполагается, что тестирование может начаться уже в 2019 году.
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