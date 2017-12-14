Россия создаёт сверхзвуковой самолёт на водородном топливе

Участвуя в международной программе по созданию сверхзвукового гражданского самолёта нового поколения, российские специалисты трудятся над разработкой принципиально новой силовой установки.

Михаил Гордин, генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, рассказал в интервью о работе российских специалистов над перспективным сверхзвуковым самолётом на водородном двигателе. Предполагается, что именно российские специалисты разработают силовую установку для этого международного проекта.

Как сказал сам Гордин: "Мы участвуем в международном проекте по разработке высокоскоростного гражданского самолёта HEXAFLY-INT. В этом крупном кооперационном проекте сотрудничают ведущие мировые и российские научные организации: ЦАГИ, ЛИИ им. М. М. Громова, МФТИ, Европейское космическое агентство (ESA), ONERA, Германский центр авиации и космонавтики (DLR), CIRA, Университет Сиднея."

Итогом работ должен стать перспективный летательный аппарат, способный при помощи двигателей на водородном топливе достигать скоростей в 7000–8000 километров в час. Подобный аппарат будет способен долететь из Москвы в Сидней менее чем за три часа. В настоящее время специалисты добились положительного аэродвигательного баланса (превышения тяги над аэродинамическим сопротивлением) при скорости в 7,3 Маха.

Работы по проекту HEXAFLY-INT стартовали в 2014 году. В настоящее время создаётся первый опытный образец для проведения испытаний. Предполагается, что тестирование может начаться уже в 2019 году.