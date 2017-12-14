Американцы испытали беспилотный вертолёт

В отличие от современных дронов это настоящий вертолёт, переделанный под беспилотное управление из военно-транспортного UH-1H Huey.

Американская компания Aurora Flight Sciences испытала беспилотный транспортный вертолёт, переделанный из устаревшего военно-транспортного UH-1H Huey времён войны во Вьетнаме. В качестве проверки вертолёт использовали для перевозки грузов из одной точки в другую. Результаты проведённых тестов были признаны успешными, сообщает пресс-релиз компании.

В отличие от современных образцов техники, где есть электронная система управления, поставить блок беспилотного управления на устаревший вертолёт достаточно сложно. Для решения этого вопроса на вертолёт установили приводы, подключённые к гидравлической системе, связанной с управлением. Кроме того, вертолёт получил вычислительную систему, а также набор сенсоров в носовой части: лидар, камеры и лазерный дальномер.

Система беспилотного управления, созданная компанией Aurora Flight Sciences, достаточно автономна. Ей задаётся только итоговая точка, куда должен прибыть груз, а все промежуточные действия система рассчитывает самостоятельно, строя оптимальный маршрут для данной перевозки. Естественно, во время испытаний в кабине вертолёта находился пилот. В его задачи входил перехват управления в том случае, если что-нибудь пойдёт не так.

Компания Aurora Flight Sciences собирается передать этот вертолёт для дальнейших испытаний морской пехоте США, которая уже будет проводить собственные дополнительные проверки беспилотного вертолёта.