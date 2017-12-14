Глобальное потепление может убить более двухсот миллионов человек

Таяние арктических льдов может спровоцировать наводнения в ближайшие несколько лет.

Климатологи из Университета Рутгерса, Принстона, Гарварда и ряда исследовательских организаций обнаружили, что прогнозы относительно повышения уровня моря неверны — катастрофы глобального масштаба могут произойти не через сотни лет, а в ближайшем будущем. По данным климатологов, к 2050 году процессы таяния льдов приобретут более масштабный характер.

По прогнозам учёных, повышение уровня моря на 1,3 метра может затопить миллионы квадратных километров прибрежной территории и погубить 153 млн человек только вследствие прямого ущерба. Количество жертв и последствия гуманитарной катастрофы учёные подсчитывать не стали.

Первые тревожные сигналы стали поступать во время начала процессов таяния ледника Ларсена, однако скорость, с которой исчезают массивные арктические образования, учёные недооценили. Отмечается, что первоначальные данные о жертвах в 153 млн человек подсчитаны, исходя из текущей динамики "исчезновения" ледников, — если глобальное потепление окажется на порядок сильнее ожидаемого уровня, жертвами наводнений могут стать более 250 млн человек в прибрежных городах по всему миру.