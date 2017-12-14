Британцы испытали уникальный быстрый и малозаметный беспилотник

Дрон Magma UAV не будет иметь привычных для современных самолётов закрылков, сильно влияющих на заметность на радарах противника.

Университет Манчестера и BAE Systems завершили очередной этап тестирования уникального беспилотного летательного аппарата Magma UAV. Дрон не имеет привычных для современных самолётов закрылков и другой механизации крыла, что позволит ему стать самым "малозаметным" среди беспилотников подобного класса, сообщает Advance.

В отсутствие закрылков управлять реактивным беспилотником помогают две технологии. Первая — это Wing Circulation Control, направляющая часть потока газов от работы двигателя на заднюю поверхность крыла. Регулируя этот поток, можно управлять беспилотником без использования дополнительной механизации. Есть и другая технология: Fluidic Thrust Vectoring, использующая поток воздуха для управления вектором выхлопных газов, что должно как бы создавать внешний вектор тяги. Это также даёт дополнительную управляемость.

Таким образом, британским конструкторам удалось уйти от любых движущихся механических деталей в конструкции беспилотника. Это позволяет уменьшить его радиозаметность, сделав практически идеальным разведывательным аппаратом. Британские разработчики уверены, что, в случае прохождения удачных испытаний, технологии создания летательных аппаратов без механизации крыла могут быть перенесены и на другие виды летательных аппаратов.