Всемирный банк прекратит финансирование добычи нефти и газа

Формальным поводом является стремление увеличить процент экологических "чистых" проектов.

Всемирный банк в рамках саммита "Одна планета" сделал заявление, согласно которому организация больше не будет финансировать добычу полезных ископаемых, начиная с 2019 года. Особый приоритет будет отдаваться проектам с экологической направленностью, а также связанными с возобновляемой энергетикой.

По мнению экспертов и учёных, подобный шаг со стороны ВЦБ может спровоцировать резкий рост числа экологически безопасных проектов и ускорит переход крупных промышленных предприятий на возобновляемую энергетику.

Отмечается, что к 2020 году ВЦБ планирует иметь в своём инвестиционном портфеле не менее 28% крупных "зелёных" проектов.