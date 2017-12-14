Учёные нашли семью, не чувствующую боли

Нетрудно догадаться, что практически нулевой болевой порог объясняется генетическими изменениями.

Генетики из университетского колледжа Лондона обнаружили, пожалуй, самую необычную семью во всём мире — шесть человек абсолютно не чувствуют боли. 78-летняя итальянка, а также её дочери и внуки не ощущают боли из-за мутаций гена ZFHX2, отвечающего за правильную работу болевых рецепторов и клеток нервных окончаний.

По данным учёных, члены семьи невосприимчивы к тяжёлым травмам. Одна из дочерей в итальянской семье получила сильный перелом во время катания на лыжах, однако не обратила на травму никакого внимания и продолжила отдых.

Лучшие генетики мира изучают феномен итальянской семьи с 2008 года. По данным учёных, мутация в гене ZFHX2 позволяет не только притупить болевые ощущения, но и значительно снизить уровень страха и другие неприятные ощущения, связанные с работой специальных рецепторов и нервной системы, попросту "отключая" первичные и вторичные центры поверхностной и болевой чувствительности.