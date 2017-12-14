Эксперты NASA нашли вторую Солнечную систему

Судя по их заявлениям, она такая же большая, как наша, и планет в ней примерно столько же.

Телескоп NASA Kepler обнаружил у звезды Kepler-90 восемь экзопланет. Сенсационное открытие учёных было сделано на пресс-конференции, которую NASA анонсировало несколько дней назад.

По данным агентства, всего в 2,5 тыс. световых лет от Земли вокруг звезды Kepler-90 вращаются потенциально обитаемые экзопланеты. Температурный режим на планетах несколько выше, чем у планет Солнечной системы, — звезда Kepler-90i существенно горячее "земного" Солнца.

Собрать и оперативно обработать данные о поверхности планет, их примерной температуре и приблизительном составе атмосферы специалистам NASA помогла нейросеть, созданная компанией Google.

Для настройки нейросети специалисты использовали машинное обучение и параметры пригодных для жизни планет, после чего суперкомпьютер стал "перебирать" все возможные варианты.