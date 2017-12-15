США рассекретили видео испытаний ядерного оружия

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Команда исследователей федеральной Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) опубликовала 62 видео атмосферных ядерных взрыва на официальном аккаунте в "Ютубе". Целью учёных является публикация большинства из проведённых в США ядерных испытаний — эти данные, по мнению экспертов, помогут в будущих симуляциях последствий ядерного удара по городам и жизненно важным объектам.

Эксперты отмечают, что работы ещё много — только с 1945 по 1962 год в США было проведено 210 атмосферных ядерных взрывов. Общее количество видеоматериалов по этим испытаниям превышает десять тысяч фильмов — каждый из них нужно отсмотреть и обработать с помощью программного обеспечения.

Одним из самых любопытных файлов в архиве лаборатории является серия из 105 ядерных взрывов в рамках проекта "Доминик" — самых массовых и самых интенсивных испытаний ядерного оружия на территории США.