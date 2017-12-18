Нейросеть поможет женщинам похудеть на фотографиях

Искусственный интеллект обработает ваши фотографии и уберёт с помощью программных инструментов всё лишнее.

Учёные из Кембриджа разработали программу, которую можно использовать в качестве инструмента для удаления признаков лишнего веса с фотографий. Приложение можно интегрировать в качестве одного из плагинов для Adobe Photoshop — созданный с применением искусственного интеллекта софт позволит быстро увидеть результат после процессов оздоровления.

По словам учёных, PortraitPro Body 2 поможет не только избавиться от лишних килограммов на фото, но и подтянуть свисающие участки кожи на любой части тела.