ESA опубликовало уникальные фотографии Марса

Изображения, полученные с помощью камер, размещённых на зонде Mars Express позволяют увидеть Марс "сверху вниз", охватывая самую южную и самую северную точки планеты.
#Mars upside down: a rare wide-angle view of the Red Planet, with the north pole at bottom and equator top, as seen by our Mars Express spacecraft: https://t.co/6o71OzASEr pic.twitter.com/PKiVG7qo41— ESA Science (@esascience) 14 декабря 2017 г.
На опубликованных Европейским космическим агентством фотографиях отчётливо видна знаменитая полярная "шапка" — часть ледяного покрова планеты, а так же крупный "северный" вулкан Альба.
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