ESA опубликовало уникальные фотографии Марса

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ESA опубликовало уникальные фотографии Марса

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Фото: © flickr.com/European Space Agency

Снимки позволяют оценить неоднородность марсианской поверхности и размеры Красной планеты

Изображения, полученные с помощью камер, размещённых на зонде Mars Express позволяют увидеть Марс "сверху вниз", охватывая самую южную и самую северную точки планеты.

На опубликованных Европейским космическим агентством фотографиях отчётливо видна знаменитая полярная "шапка" — часть ледяного покрова планеты, а так же крупный "северный" вулкан Альба.

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