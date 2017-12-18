Учёные раскрыли секрет заикания

Оказалось, во всём виноваты отдельные участки мозга, которые работают быстрее других.

Учёные из Института когнитивных и мозговых наук им. Макса Планка в Лейпциге и научные сотрудники Медицинского центра Университета Геттингена выяснили, что дефекты речи вызывает "рассинхронизация" работы некоторых рецепторов в двух полушариях. При этом, по словам учёных, одно из полушарий у людей с врождёнными дефектами речи всегда работает активнее другого, чем осложняет формирование речи и вызывает задержки при произношении.

При этом изучение структуры и активности мозга у людей с заиканием показало, что правое полушарие серьёзно отличается по составу нервных волокон от левого. По мнению учёных, гиперактивность отдельных участков мозга, например, левой нижней лобной извилины, которая обрабатывает и планирует речь, и моторной коры левого полушария могут вызывать дефекты речи.

Симптоматика заболевания определяется просто, однако пока причины этих спонтанных процессов "блокирования" нормальной речи не могут быть изучены до конца.