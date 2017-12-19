Охотники на НЛО. Пентагон создал специальный отряд по поиску инопланетян

Три видео перехвата НЛО и откровения бывшего директора проекта по встрече инопланетян. Правда ли Пентагон столкнулся с неведомым или это такой занимательный способ распила бюджетных средств, — разбирался журналист Лайфа Михаил Котов.

Всё тайное становится явным. Уж сколько обвиняли Пентагон в финансировании различных программ по изучению случаев встреч военных пилотов с инопланетянами, столько же времени официальные лица опровергали эту информацию. И вот несколько дней назад Министерство обороны США впервые рассказало о программе по исследованию неопознанных летающих объектов, проводившейся совсем недавно — с 2007 по 2012 годы.

Почему так мало и занимались ли подобным раньше? Ну, тут схема простая — на чём поймали, в том и признались. Всё началось с того, что в октябре 2017 года в отставку ушёл бывший руководитель проекта, сотрудник разведки Луиз Элизондо (Luis Elizondo). Он и рассказал журналистам, как трудился, выискивая в чистом американском небе инопланетян, аж до 2012 года, пока проект не прикрыли из-за недостатка финансирования.

По мнению Луиза Элизондо, сделано это было зря. После отставки он даже написал письмо министру обороны Джиму Маттису, в котором выразил своё разочарование и спросил: "Почему мы не тратим больше времени и сил на эту проблему?". После того как эти признания бывшего охотника на НЛО стали известны широкой публике, пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт (Dana White) прокомментировала информацию о закрытии проекта следующим образом: "Было установлено, что существуют другие, более приоритетные вопросы, которые заслуживают финансирования, и именно в интересах Министерства обороны были внесены эти изменения".

В итоге на свет выплыло не так много, впрочем, как это обычно и принято у военных. Скорее всего, Луизу Элизондо уже объяснили, что лишнего болтать не следует, а больше информации можно узнать, только пытая высшее руководство Пентагона. Попробуем же разобраться, что именно стало известно миру о тайной программе американских вооружённых сил по поиску инопланетян.

В поисках 22 миллионов

Программа называется Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) ("Программа продвинутой идентификации аэрокосмических угроз"), стартовала она в 2007 году с не самой большой по военным меркам суммы в 22 миллиона долларов. Что интересно, большая часть этой суммы ушла частной компании Bigelow Aerospace. Да-да, именно той, что создала вполне себе реальные надувные модули для Международной космической станции и даже собирается сделать из таких модулей свой орбитальный комплекс (с туристами и официантками).

Вы спросите, почему деньги, предназначенные на важное дело, ушли в частные руки? Всё дело в том, что основатель компании Роберт Бигелоу давно и искренне верит в регулярные посещения Земли инопланетянами. Более того, ему даже удалось убедить сенатора от штата Невада Гарри Рида, что он станет самым замечательным защитником Земли и точно найдёт следы посещения: фото, видео, записи разговоров.

Случись подобный фокус в России, сейчас же поднялся бы ор до небес: Министерство обороны деньги немалые выбрасывает на что попало. Более того, не само их тратит, а несёт в частную компанию, явным фрикам. В США подобная схема прокатила. Деньги выделили, инопланетян искали, все чеки на месте, — никаких проблем.

Со стороны военных руководить всем этим безобразием как раз и был поставлен Луиз Элизондо. Скорее всего, роль его была простой: искать, не найти, прикрыть лавочку и сдать документы в архив. Неизвестно, верил ли он в возможность инопланетного вторжения до момента назначения, однако в процессе поиска инопланетян судя по всему, уверовал. И крепко.

Есть отчёт от 2009 года за его подписью, в котором он пишет, что "то, что раньше считалось научной фантастикой, теперь — научный факт". Подобная риторика от разведчика — уже симптом не очень хороший. Ведь известно, что если во что-то сильно верить, то можно себя убедить в существовании хоть Несси, хоть Бигфута.

Военные чиновники оказались менее падкими на сенсации и в 2012 году прикрыли лавочку за отсутствием реальных результатов и необходимости дальнейшего расследования. Луиз Элизондо сопротивлялся до последнего, после закрытия проекта он промаялся в армии ещё пять лет и вышел в отставку. Естественно, почти нашёл себе работу по вкусу, в академии искусств и наук "К звёздам".

Это частная контора на стыке популяризации космонавтики и махровой уфологии, организованная рок-музыкантом Томом Деланжем из группы Blink-182. Говорят, что сам Деланж тоже относится к категории искренне верящих в инопланетное пришествие. Так что переживать за судьбу Луиза Элизондо не стоит, он явно попал туда, куда хотел.

Говорит и показывает

Что же в итоге стало известно миру, кроме туманных намёков о том, что инопланетяне всё-таки существуют? Ну, практически ничего. Есть три видео, достаточно похожих друг на друга, на которых пилоты американских ВВС сталкиваются с необъяснимыми пятнами. К самим видео очень много вопросов: как именно осуществляется ведение объекта, почему так компьютерно выглядят облака и уж не фейк ли это?

К роликам прилагаются небольшие истории, не несущие никакой дополнительной информации. Ни дат, ни номеров бортов, — ничего. New York Times в дополнение к крохам имеющейся информации взяла интервью у коммандера морской авиации Дэфида Фрейвора (ныне в отставке), рассказавшего, что на видео запись того, как в 2004 году он был брошен на перехват НЛО у побережья Калифорнии. Тут всё словно собрано из стандартных рассказов о встрече с НЛО. Фрейвор рассказывает о хаотичном движении и нереальном ускорении и о том, как ему не поверили после возвращения на авианосец.

Где деньги, Зин?

Не хочется расстраивать любителей всего неземного, но и порадовать эта история вряд ли чем может. Скорее всего, перед нами очень интересная схема по выводу пары десятков миллионов долларов из армейского бюджета в цепкие лапы уфологов-любителей. Схема хорошая, действующая, и не начни Луиз Элизондо громко кричать о бесславно закрытой программе по поиску встречи с зелёными человечками, вряд ли кто о ней бы узнал.

Ничего, человеческое любопытство такое же большое, как и человеческая глупость, а потому, скорее всего, через несколько лет мы услышим ещё об одном военном эксперименте по отлову чупакабры или общению с миром призраков. Одно можно сказать точно: эксперименты будут очень дорогие и жутко секретные.