Травмы мозга могут превратить человека в уголовника

Учёные считают, что повреждения головного мозга могут подтолкнуть человека к совершению преступлений.

Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже изучили структуру мозга заключённых и пришли к выводу, что к совершению преступлений человека подталкивает повреждение лишь одного из участков мозга. Учёные отмечают, что похожие "симптомы" проявлялись у "техасского снайпера" — Чарльза Уитмена, убившего 16 человек ещё в 1966 году.

Обнаруженная опухоль в мозге "техасского стрелка" тогда не вызвала подозрений — медики и учёные отказались считать заболевание причиной агрессивного поведения.

Учёные отмечают, что помимо правого височно-теменного стыка, ответственного за суждения и мораль, а также эмоциональную составляющую, на поведение человека влияют повреждения и других областей мозга. При этом, по данным учёных, это не обязательно должны быть механические повреждения или травмы головы — многие изменения в головном мозге могут происходить без внешних проявлений и обусловлены стрессами или генетическими особенностями организма.