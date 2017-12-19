Состоялся первый полёт конвертоплана будущего

Американские военные проверили возможность вертикального взлёта для новейшего конвертоплана S-280 Valor.

Американские конструкторы провели первые лётные испытания конвертоплана S-280 Valor. В ходе тестирования перспективный летательный аппарат поднялся в воздух и провисел там несколько секунд. Данные испытания показали возможность совершения вертикального взлёта для аппарата. Впереди — перевод винтов в самолётное положение во время полёта и проверка возможности горизонтального полёта.

На видео заметны точки размытия для того, чтобы сторонние зрители не смогли разглядеть самую важную часть — механизм перевода винтов из одного положения в другое. Именно это является существенным отличием S-280 Valor от своего предшественника, конвертоплана V-22 Osprey, созданного консорциумом Bell/Boeing. S-280 при переходе в самолётный режим не перемещает двигатели, меняют угол наклона только винты. Ожидается, что это окажется более экономичным и простым в обслуживании решением, нежели V-22. В мире пока нет более действующих конвертопланов, кроме как в США, и американские военные ревностно относятся к этому ноу-хау.

Все работы проводятся в рамках программы FVL, результатом которой должна стать разработка транспортных средств для переброски военных на дальние расстояния. Дело в том, что конвертоплан способен преодолевать большие расстояния, чем вертолёт, при этом имеет возможность вертикального взлёта и посадки, в отличие от военно-транспортных самолётов. Другой участник этого тендера — компании Sikorsky/Boeing, совместно разрабатывающие проект скоростного вертолёта Defiant.

Проект перспективного конвертоплана был представлен фирмой Bell Helicopter в первом квартале 2013 года, а в 2018 году ожидается военная приёмка этого чуда техники. Предполагается, что дальность полёта конвертоплана составит 1500 километров, а развиваемая им скорость — чуть более 500 километров в час.