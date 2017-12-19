Новейший британский авианосец дал течь

Принятый в ряды Военно-морских сил всего две недели назад авианосец уже требует сухого дока и серьёзного ремонта.

Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth дал течь. Корабль, совсем недавно вошедший в состав Военно-морских сил Великобритании, столкнулся с недостаточным уплотнением вала. Течь достаточно большая, в течение часа на борт авианосца поступает более 200 литров воды, при этом из-за сложности доступа проблему не решить силами команды, сообщает Daily Mail.

Уже получено разрешение на ремонт, его будут проводить в Портсмуте в ближайшее время. Скорее всего, для решения проблемы авианосец придётся ставить в сухой док. Что примечательно, в том же самом Портсмуте в начале декабря 2017 года и состоялась церемония принятия авианосца в ряды Королевского военно-морского флота. На создание корабля было потрачено более трёх миллиардов фунтов стерлингов.

Это не первая серьёзная поломка в рядах британского флота. В июне 2016 года стало известно, что газотурбинные двигатели новейших британских эскадренных миноносцев проекта Type 45 оказались не предназначены для работы в тёплых водах Персидского залива и постоянно перегревались и выходили из строя. По заявлению производителя, проблема в интеркулере, который рекуперирует энергию, полученную от выхлопных газов двигателя. Созданная компанией Rolls-Royce система просто не была рассчитана на работу при таких температурах.

Проблема с энергетической установкой эсминцев признана очень серьёзной, и Министерство обороны Великобритании предложило оснастить каждый эсминец двумя дополнительными дизельными двигателями, запускающимися в случае выхода из строя газотурбинных установок.