Россия проведёт 23 космических пуска в 2018 году

По сравнению с 2017 годом, количество коммерческих пусков должно вырасти в полтора раза.

На 2018 год в интересах Роскосмоса и коммерческих заказчиков запланировано 23 космических пуска, сообщает газета "Известия". Долю на рынке услуг по выводу полезной нагрузки на орбиту планируется увеличить за счёт снижения аварийности ракет-носителей.

Сроки старта одного из самых перспективных проектов уже определены — Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) отправится к МКС в четвёртом квартале 2018 года.

Помимо увеличения космических пусков, в Федеральной космической программе на 2016–2025 годы запланирован вывод на орбиту обновлённых компонентов российской навигационной системы. По мнению экспертов, "Глонасс-К1" позволит начать качественное обновление российской спутниковой группировки — срок службы таких спутников будет увеличен до 10 лет.