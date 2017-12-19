Поход в горы чреват психическим расстройством

Учёные отметили, что каждое новое восхождение может спровоцировать развитие психических заболеваний.

Учёные института горной экстренной медицины заявили, что восхождение на горы высотой больше 7000 метров вызывает у альпинистов так называемый высотный психоз. Первые случаи такой "болезни" фиксировались ещё на заре альпинизма, но галлюцинации и плохое самочувствие на протяжении десятилетий связывали с кислородным голоданием.

Однако новые исследования, основанные на изучении здоровья и отчётах альпинистов, показали, что психотические расстройства имеют другую природу. Учёные отмечают, что гипоксия является лишь одним из факторов, благодаря которым "высотный психоз" проявляется у альпинистов, — главной причиной является предрасположенность человеческого организма к возникновению тяжёлых форм расстройств психики.

Точной причины возникновения "высотного психоза" учёные ещё не выяснили. Эксперименты с низким давлением и пониженным содержанием кислорода показали, что малейшие изменения и возврат альпинистов на высоты менее 7000 метров избавляют человека от любых неприятных ощущений, включая галлюцинации и тошноту.