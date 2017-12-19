Business Insider: F-22 оказался хуже Су-35

Американский истребитель пятого поколения проиграл российскому Су-35 по ключевым показателям.

Истребитель пятого поколения F-22 проигрывает Су-35 по всем ключевым параметрам, сообщает Business Insider. Главным недостатком американского истребителя является более скромный состав вооружения, скрытого в отсеках внутри фюзеляжа.

Также, по мнению американских экспертов, в случае начала воздушного боя Су-35 может моментально обнаружить F-22, но быстро выйти из боя истребитель пятого поколения уже не сможет.

Учёные из Королевского объединённого института оборонных исследований заявили, что для перехвата воздушных целей самолёты пятого поколения вообще не нужны — типовые задачи по обнаружению воздушных целей могут эффективно выполнять истребители четвёртого поколения.