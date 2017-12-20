Препараты для лечения никотиновой зависимости провоцируют инфаркты

Поэтому бросать курить лучше с помощью традиционных способов, основанных на силе воли.

Учёные совместно с экспертами Американского торакального Общества провели исследование, в ходе которого был обнаружен один из самых серьёзных побочных эффектов препаратов против курения. В рамках исследования здоровья курильщиков выяснилось, что популярные и часто назначаемые лекарства против никотиновой зависимости способствуют развитию тяжёлых форм заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты.

По данным канадских учёных, 34% бросивших курить с помощью препаратов прибегали к экстренной медицинской помощи в связи с сильными болями в сердце. При этом, по данным учёных из Университета Торонто, препараты, с помощью которых лечат никотиновую зависимости, в перспективе могут значительно ухудшить и общее здоровье человека.

По данным учёных, массовые проблемы со здоровьем могут быть вызваны и другими факторами, например, передозировкой сильнодействующим препаратом, курсовое лечение которым назначается пациенту на 12 недель.