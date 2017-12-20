Boeing представила беспилотник-заправщик для ВМС США

Беспилотный летательный аппарат заменит все пилотируемые "летающие танкеры" в составе палубной авиации.

В ближайшее время начнутся лётные испытания самого современного беспилотника из когда-либо созданных в интересах американских военных. Boeing приступает к тестированию MQ-25 — беспилотного самолёта-заправщика, выполненного по схеме "летающее крыло".

Самолёт будет способен дозаправлять в воздухе практически все состоящие на вооружении палубной авиации ВМС США типы самолётов: F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler, а также истребители пятого поколения F-35C.

Беспилотный самолёт-заправщик максимально упростит и ускорит самую сложную процедуру для лётчиков — дозаправку топливом в воздухе. Воздушные танкеры предыдущего поколения требовали слаженности действий оператора и лётчика, однако теперь контролировать лётные параметры и корректировать топливную мачту будет электроника.