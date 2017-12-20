Американцы создадут летающий авианосец

Им станет военно-транспортный самолёт, приспособленный для запуска и посадки десятков небольших беспилотников Gremlin.

Министерство обороны США хочет получить возможность запускать небольшие дроны при помощи военно-транспортных самолётов C-130 Hercules. Предполагается способность нести много небольших дронов типа Gremlin ("Гремлин") с разнообразной полезной нагрузкой, чтобы делать всё: от сбора разведывательной информации до уничтожения радарных объектов и других наземных целей, сообщает Popular Mechanics.

Агентство перспективных исследовательских оборонных проектов (DARPA) заключило договор с компанией General Atomics Aeronautical Systems (разработчиком беспилотников Predator) на создание полноценного демонстратора технологий — военно-транспортного самолёта с возможностью запуска стаи беспилотников и управления ею.

"Гремлины" будут небольшими недорогими дронами, которые могут нести различные типы полезной нагрузки для разных целей. Каждый "гремлин" будет иметь ограничение полезной нагрузки в 25 килограммов и дальность действия около 500 километров. Предполагается, что такой транспортный самолёт сможет запускать стаи беспилотников "из-за спины" основных военных сил. При этом управление беспилотниками будет передаваться другому самолёту, например F-22 или F-35, способному работать ближе к линии фронта за счёт малой радиозаметности.

Разработчики ожидают, что дроны будут использоваться не менее двадцати раз, хотя эта продолжительность, естественно, не относится к беспилотникам-камикадзе.