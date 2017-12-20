Сильное столкновение создало спутники планеты Уран

Кроме того, удар изменил ось наклона планеты, сделав её самой непохожей на все остальные.

Учёным удалось объяснить, почему планета Уран имеет такую странную ось наклона и как могли образоваться его естественные спутники. Для этого исследователи из Киотского университета разработали компьютерное моделирование столкновения большого астероида с планетой Уран. Подобное столкновение объясняет все 18 лун Урана и нехарактерную для других планет ось вращения, сообщает Space.com.

Ориентация Урана в пространстве отличается от остальных планет Солнечной системы: его ось вращения лежит как бы "на боку" относительно плоскости обращения этой планеты вокруг Солнца. Вследствие этого планета бывает обращена к Солнцу попеременно то северным полюсом, то южным, то экватором, то средними широтами.

Чтобы объяснить такое поведение планеты, учёные смоделировали столкновение Урана с крупным астероидом, которое могло произойти миллионы лет назад. Модель показала, что столкновение Урана с космическим телом, размером сравнимым с Землёй, могло привести и к изменению оси наклона, и к возникновению большого количества осколков.

Скорее всего, именно таким образом Уран получил свои 18 спутников. Они не были захвачены силой притяжения планеты, а откололись и так и остались на орбите Урана в качестве лун.

Если другие специалисты подтвердят валидность такого моделирования, то это может означать нахождение отгадки на одну из самых серьёзных загадок Солнечной системы. Посмотрим, там, глядишь, и NASA отправит к Урану корабль для исследования.