Оргии рыб в океане оглушили дельфинов

Звуки нереста океанской рыбы отпугивают хищников и влияют на здоровье дельфинов в Карибском море.

Нерест океанских рыб по звуковым особенностям был сравнён учёными с жужжанием пчёл и заполненным зрителями стадионом. Звуковые колебания, издаваемые североамериканскими горбылями, отпугивают даже крупных океанских хищников.

Учёные отмечают, что звуковые колебания настолько сильны, что в отдельные дни лодки рыбаков на побережье Тихого океана вибрируют от тысяч звуков, издаваемых плавательными пузырями рыб.

Записанные звуки нереста горбылей учёные воспроизвели в дельфинариях, и догадка зоологов подтвердилась: даже в записи такой звук меняет поведение многих млекопитающих, заставляя их как можно быстрее покинуть место, в котором расположен источник звуковых колебаний.

При этом, по данным учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего, прослушивание такой "музыки" может нанести вред и человеку: воздействие звука нереста горбылей на органы человеческого тела сравнивают с серией взрывов. Этот инструмент, по данным учёных, являлся или является одним из средств привлечения партнёров для размножения.

По данным учёных, частота издаваемых рыбами звуков превышает 190 децибел. Для сравнения — уровень шума современного реактивного самолёта при взлёте равен 130–140 децибелам.