Можно лететь. Илон Маск показал ракету Falcon Heavy

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Можно лететь. Илон Маск показал ракету Falcon Heavy

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Фото: © twitter.com/elonmusk

Сверхтяжёлая ракета-носитель будет выводить на низкую опорную орбиту более 63 тонн груза.

Глава SpaceX Илон Маск показал практически готовую к установке на стартовый стол ракету-носитель Falcon Heavy.

Первый запуск ракеты запланирован на 2018 год. Falcon Heavy сможет доставлять свыше 63,8 тонны на низкую опорную орбиту, более 26 тонн — на геопереходную орбиту и почти 17 тонн оборудования и грузов — на Марс.

Разработка сверхтяжёлой ракеты заняла почти семь лет. Ориентировочная стоимость запуска сверхтяжёлой ракеты составит $120 млн.

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