Можно лететь. Илон Маск показал ракету Falcon Heavy

Глава SpaceX Илон Маск показал практически готовую к установке на стартовый стол ракету-носитель Falcon Heavy.
Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X— Elon Musk (@elonmusk) 20 декабря 2017 г.
Первый запуск ракеты запланирован на 2018 год. Falcon Heavy сможет доставлять свыше 63,8 тонны на низкую опорную орбиту, более 26 тонн — на геопереходную орбиту и почти 17 тонн оборудования и грузов — на Марс.
Разработка сверхтяжёлой ракеты заняла почти семь лет. Ориентировочная стоимость запуска сверхтяжёлой ракеты составит $120 млн.
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