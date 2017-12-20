Можно лететь. Илон Маск показал ракету Falcon Heavy

Сверхтяжёлая ракета-носитель будет выводить на низкую опорную орбиту более 63 тонн груза.

Глава SpaceX Илон Маск показал практически готовую к установке на стартовый стол ракету-носитель Falcon Heavy.

Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X — Elon Musk (@elonmusk) 20 декабря 2017 г.

Первый запуск ракеты запланирован на 2018 год. Falcon Heavy сможет доставлять свыше 63,8 тонны на низкую опорную орбиту, более 26 тонн — на геопереходную орбиту и почти 17 тонн оборудования и грузов — на Марс.

Разработка сверхтяжёлой ракеты заняла почти семь лет. Ориентировочная стоимость запуска сверхтяжёлой ракеты составит $120 млн.