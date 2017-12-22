Учёные обнаружили огромное умирающее солнце

Небесное тело похоже на жёлтого карлика, отдающего свет и тепло планетам Солнечной системы.

Огромное умирающее солнце обнаружено астрономами на удалении в 530 световых лет у созвездия Журавля. По данным учёных, горячая звезда очень похожа на жёлтого карлика, вокруг которого вращаются планеты земной группы. Это же, по мнению астрофизиков, является и плохой новостью — примерно через пять миллиардов лет земное Солнце может угаснуть.

Угасающий красный гигант pi1 Gruis в созвездии Журавля состоит из нескольких "ячеек", размеры которых достигают 120 млн километров в диаметре. Только одна из таких "ячеек" может полностью заполнить собой расстояние от Солнца до Венеры.

Учёные, проводившие наблюдения с помощью телескопа ESO, отметили, что температурные параметры pi1 Gruis значительно выше, чем у земного Солнца — температура красного гиганта составляет более 100 млн градусов Цельсия, а значит, все близлежащие планеты, вероятнее всего, безжизненны.