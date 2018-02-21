Британские военные получили из США новые винтовые самолёты

Турбовинтовые самолёты будут использоваться для начальной подготовки лётного состава.

Военно-воздушные силы Великобритании получили первые два самолёта Beechcraft T-6C Texan II из десяти заказанных. Самолёты имеют британские военные номера ZM325 и ZM326. Прибыли самолёты из США и будут использоваться для подготовки личного состава, сообщает bmpd.livejournal.com.

Начальный этап лётной подготовки будет осуществляться на 23 лёгких турбовинтовых учебно-тренировочных самолётах Grob G120TP (британское военное обозначение Prefect T.1, все самолёты уже поставлены в Валли с ноября 2016 года). Основной этап лётной подготовки будет осуществляться на десяти самолётах T-6C (на них будут обучаться будущие лётчики-истребители) и на пяти переоборудованных "бизнес-джетах" Embraer Phenom 100 (обозначение Phenom T.1, самолёты поставлены в 2017 году) — на них подготовку пройдут будущие пилоты военно-транспортной авиации.

Турбовинтовые самолёты используются для начальной подготовки пилотов во многих странах мира. Управление на них проще, машина прощает даже серьёзные ошибки учащегося, скорости ниже. Уже после освоения подобных самолётов будущие пилоты начинают тренировки на реактивных машинах.

Великобритания станет десятым эксплуатантом самолётов семейства Beechcraft T-6 Texan II, серийно производимых в США бывшей компанией Beechcraft.