Все беспилотники Predator будут списаны в течение месяца

В настоящее время эти дроны уже считаются морально устаревшими и будут заменены на более новые.

9 марта 2018 года состоится последний полёт беспилотных летательных аппаратов MQ-1 Predator ("Хищник"), стоящих на вооружении американской армии. После этой даты они будут списаны, а на вооружении останутся только беспилотники MQ-9 Reaper ("Жнец"), сообщает Defense News.

Разработка MQ-1 Predator стартовала достаточно давно, в восьмидесятых годах прошлого века. Разведывательная версия этого аппарата поднялась впервые в воздух в 1994 году. Разведывательные Predator активно использовались военными в Афганистане с 2001 года. В 2002 году ВВС США испытали первые ударные версии аппаратов и вскоре после этого поменяли обозначение беспилотника с RQ-1 на MQ-1 (R — reconnaissance, "разведывательный", M — multirole, "многоцелевой").

Длина беспилотника чуть больше восьми метров, при этом размах его крыла 16,8 метра, а высота дрона, стоящего на аэродроме, более двух метров. Они способны развивать скорость свыше двухсот километров в час и держаться в воздухе более 24 часов, что очень ценно для разведывательных летательных аппаратов. Управление осуществляется при помощи оператора, сидящего на земле и зачастую находящегося в специальном центре управления в другой стране, в нескольких тысячах километров от места действия дрона.

Всего было собрано и использовалось более 350 беспилотников MQ-1 Predator. В настоящее время от них отказываются, так как считают морально устаревшими по сравнению с новыми моделями.