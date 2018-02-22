NASA разработает ядерный двигатель для полёта на Марс

Уникальная технология позволит сократить время на межпланетные перелёты и позволит сохранить экипаж.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выдало заказ на разработку дизайна ядерной энергетической установки для будущих космический миссий. Двигатель NTP, согласно замыслу учёных, позволит значительно ускорить выполнение перелётов к другим планетам, таким как Марс.

Ядерный двигатель NTP — проект времён "холодной войны", закрытый в 70-х годах из-за отсутствия ниши для применения. Топливом для миниатюрного ядерного реактора послужит уран. Разработкой топливных элементов и системой безопасности для космического ядерного двигателя займётся компания BWXT, специалисты которой имеют богатый опыт разработки энергетических систем для ВМС США.

Главная сложность для специалистов NASA заключается в том, что проектированием двигателя дело не обойдётся. Вокруг энергетической установки нужно будет создавать принципиально новый космический корабль, а также разработать и протестировать сотни систем безопасности, позволяющих с абсолютной безопасностью осуществлять межпланетные перелёты.