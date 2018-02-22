Кровь подростков способна омолаживать мозг

Исследователи считают, что эти свойства можно использовать для лечения серьёзных травм и заболеваний.

На протяжении нескольких лет учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско искали "фонтан молодости" — средство для поддержания человеческого организма в тонусе и юношеской активности. Эксперименты с химическими составами серьёзных результатов не давали. Так было до тех пор, пока учёные не начали экспериментировать с переливанием крови молодых животных. "Закачанная" в организм грызунов кровь значительно повысила когнитивные способности мозга и практически остановила естественные процессы старения.

Фермент ТЕТ2 в результате нескольких переливаний "свежей" крови в "старый" организм показал высокую активность и стал причиной ускоренного обновления мозговых клеток. Новый метод в скором времени планируют протестировать и на людях. В случае успеха лечение тяжёлых дегенеративных заболеваний, повреждающих мозг, а также травм, полученных в результате ДТП или несчастных случаев, может быть не только улучшено, но и значительно ускорено.

При этом учёные отмечают, что переливание крови параллельно с клеточной и генной терапией позволит частично или полностью восстановить правильный "режим" работы нейронов и синапсов.