Спутник-нюхач будет искать метан на Марсе

Аппарат, разработанный Европейским космическим агентством, будет анализировать химический состав планеты.

Trace Gas Orbiter, созданный специалистами Европейского космического агентства при поддержке нескольких ведущих НИИ, приближается к орбите Марса. Космический аппарат будет зондировать поверхность планеты и опасную для человека окружающую среду на предмет составления максимально точной химической картины.

Половина научных приборов на борту TGO разработана российскими учёными. Детектор нейтронов FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector) для определения концентрации водорода, а также инфракрасные спектрометры для изучения химии и структуры атмосферы планеты разработаны ведущими специалистами Института космических исследований РАН. Сам аппарат был запущен ещё в марте 2016 года. Вывод на орбиту обеспечивала ракета-носитель "Протон".