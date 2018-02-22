Производитель надувных космических станций ищет покупателей

Компания Bigelow Aerospace создала специальную структуру для продажи и аренды своих надувных космических модулей.

Компания Bigelow Aerospace, основанная в Лас-Вегасе, создающая пригодные для жизни надувные модули космических станций, теперь создала дочернюю компанию Bigelow Space Operations (BSO). BSO будет продавать и эксплуатировать любые надувные модули и космические станции, производимые Bigelow, сообщает Popular Mechanics.

Создание BSO сигнализирует о том, что Bigelow готовится к будущему освоению коммерческого пространства. Недавно просочившиеся документы NASA показывают, что администрация президента Трампа хочет превратить Международную космическую станцию ​​в коммерческое предприятие, и BSO делает ставку на то, что другие компании, в том числе частные научные предприятия, а также будущие отели для космических туристов будут заинтересованы в продукции компании, за счёт её конкурентной цены и низких затрат на доставку модуля на орбиту.

В пресс-релизе, объявляющем о начале операционной деятельности компании BSO, рассказывается о запланированных запусках космических аппаратов B330-1 и B330-2 с возможностью проживания в каждом до 6 человек в 2021 году. По словам компании, каждый из таких модулей может предложить "орбитальное пространство для науки и исследований по гораздо более низкой цене, чем Международная космическая станция".

Прочитать о производстве надувных модулей и их использовании на орбите вы можете в большом материале Лайфа "Сплошное надувательство".