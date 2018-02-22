Испытания российского скоростного боевого вертолёта начнутся в 2019 году

Предполагается, что новая боевая машина сможет совершать полёты на скорости выше 400 километров в час.

В 2019 году начнётся серия лётных испытаний прототипа российского скоростного боевого вертолёта. В ходе испытаний опытный образец совершит несколько полётов и постарается развить скорость выше 400 километров в час, сообщает ТАСС.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова: "В следующем году мы продолжим опытно-конструкторские работы. Наработки у нас есть достаточно большие. Первые лётные испытания экспериментального вертолёта могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу".

Разработку этого проекта ведёт московский вертолётный завод имени Миля, входящий в большой холдинг "Вертолёты России". При разработке новой машины предполагается использовать опыт и знания, полученные во время испытаний летающей лаборатории скоростного вертолёта, созданной в рамках исследовательской программы на базе транспортно-боевого вертолёта Ми-24.

Предполагается, что скорость вертолёта выше 400 километров в час сможет сильно сократить время, требуемое винтокрылым машинам на полёт от аэродрома подскока до места нанесения удара, а также уменьшит время взлёта и посадки.