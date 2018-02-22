Илон Маск не успеет сделать мировой интернет в срок

Сроки придётся сдвинуть из-за отставания практически по всем пунктам — от производства спутников, до запусков ракет.

По мнению экспертов издания Wall Street Journal, компания SpaceX не успеет к намеченному сроку реализовать проект Starlink. В рамках проекта предполагается вывести на орбиту несколько тысяч небольших спутников связи, чтобы обеспечить недорогим интернетом, работающим по всему земному шару. Ранее намеченным сроком начала работы называли 2020 год, однако сейчас понятно, что к этому моменту SpaceX точно не успеет начать свой глобальный проект.

Два первых аппарата в рамках этой программы стартуют на орбиту уже в ближайшие дни как попутная полезная нагрузка ракеты Falcon 9. А вот производство оставшихся 4398 спутников пока ещё не начато. И, по словам специалистов, даже частично к 2020 году не получится ничего воплотить. Ранее компания Илона Маска уведомила американское правительство о желании вывести на орбиту около 800 таких спутников в течение ближайших двух лет.

Илон Маск анонсировал проект Starlink три года назад. Первоначально расходы на эти цели были определены в десять миллиардов долларов, однако к настоящему времени подсчёты ещё ведутся, и ,скорее всего, расходы окажутся гораздо выше первоначальной цифры.

Компания рассчитывала охватить более 40 миллионов пользователей Интернета и получить доход свыше тридцати миллиардов долларов к 2025 году. Для выполнения первого этапа проекта требовалось 32 пуска носителей Falcon 9 в течение двух лет. Пока же SpaceX в год отправляла в полёт максимум 18 ракет.