Российский космонавт показал "астероидное" озеро

Член экипажа Международной космической станции опубликовал фотографию уникального озера в Северной Америке.

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях фотографию уникального "кольцевого" озера в Северной Америке. Снятое с МКС озеро вокруг скалы — Маникуаган, или Маникуаганское водохранилище, сформировавшееся в кратере после падения астероида 214 миллионов лет назад. Считается пятым известным по величине кратером на Земле и одним из старейших.

Среди лесных просторов полуострова Лабрадор в Канаде даже из космоса можно заметить необычное озеро - кольцо воды, охватывающее со всех сторон огромный остров, диаметром 70 километров. Это #Маникуаган - озеро, сформировавшееся в кратере после падения астероида 214 млн лет назад. pic.twitter.com/B7iGTIAr0a — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 22 февраля 2018 г.

Такой кадр удалось получить не только благодаря профессиональной фотоаппаратуре. Подобная обзорность возможна благодаря размещению Международной космической станции на низкой околоземной орбите — ёе высота постоянно корректируется и в данный момент составляет 408 километров.