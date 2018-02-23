Российский космонавт показал "астероидное" озеро

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Российский космонавт показал "астероидное" озеро

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Фото: © twitter.com/Anton Shkaplerov 

Член экипажа Международной космической станции опубликовал фотографию уникального озера в Северной Америке.

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях фотографию уникального "кольцевого" озера в Северной Америке. Снятое с МКС озеро вокруг скалы — Маникуаган, или Маникуаганское водохранилище, сформировавшееся в кратере после падения астероида 214 миллионов лет назад. Считается пятым известным по величине кратером на Земле и одним из старейших.

Такой кадр удалось получить не только благодаря профессиональной фотоаппаратуре. Подобная обзорность возможна благодаря размещению Международной космической станции на низкой околоземной орбите — ёе высота постоянно корректируется и в данный момент составляет 408 километров.

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