Учёные: Уран и Нептун занесло в Солнечную систему из другой галактики

К необычным выводам специалисты пришли в ходе изучения атмосферных особенностей планет.

Анализ данных о составе атмосферы на Уране позволил группе астрономов из Великобритании, США и Франции прийти к выводу, что большое количество сероводорода на планете сделает пребывание там любых живых существ крайне неприятным. Эти данные позволят учёным приступить к вычислению точного возраст планет, а также расстояния от центральной звезды Солнечной системы, на котором далёкие миры формировались миллиарды лет назад.

Учёные считают, что Уран и Нептун могло занести в Солнечную систему из другой звёздной системы в виде "зародышей". К этому выводу астрономов подтолкнули данные анализа атмосферы на других газовых гигантах — Сатурне и Юпитере, в составе которых большого количества сероводорода нет и, вероятно, никогда не было. Подробный анализ данных и сопоставление температурных и атмосферных параметров позволят учёным понять, откуда Уран и Нептун могли попасть в Солнечную систему и что послужило причиной такого "изгнания".