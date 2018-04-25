Учёные показали "космическую метель" на поверхности кометы

Читайте также

Учёные показали "космическую метель" на поверхности кометы

9456

Фото © Twitter/landru79

Уникальную анимацию удалось создать с использованием снимков космического аппарата Rosetta.

Бесчисленные мелкие белые частицы удалось собрать в короткую анимацию, передающую масштаб и скорость движения одного из самых таинственных объектов, обнаруженных в космосе, — кометы Чурюмова — Герасименко. Исследования космического объекта модулем Rosetta, завершившим свою миссию ещё в 2016 году, дали специалистам обширное представление о природе кометы и сотни высококачественных фотографий.

С использованием современных технологий энтузиасты собрали снимки в небольшое таймлапс-изображение, показывающее, с какой скоростью комета движется в космическом пространстве.

Короткое видео, созданное силами энтузиастов, отметил один из руководителей Европейского космического агентства Марк Маккоуэн. По его словам, "космическая метель", которую можно наблюдать в виде белых хлопьев, — это крупные частицы космической пыли. Помимо уникального явления на видео можно обнаружить несколько звёзд из созвездия Большого Пса.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×