Учёные показали "космическую метель" на поверхности кометы

Уникальную анимацию удалось создать с использованием снимков космического аппарата Rosetta.

Бесчисленные мелкие белые частицы удалось собрать в короткую анимацию, передающую масштаб и скорость движения одного из самых таинственных объектов, обнаруженных в космосе, — кометы Чурюмова — Герасименко. Исследования космического объекта модулем Rosetta, завершившим свою миссию ещё в 2016 году, дали специалистам обширное представление о природе кометы и сотни высококачественных фотографий.

С использованием современных технологий энтузиасты собрали снимки в небольшое таймлапс-изображение, показывающее, с какой скоростью комета движется в космическом пространстве.

#ROSETTA OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums --ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79 — landru79 (@landru79) April 23, 2018

Короткое видео, созданное силами энтузиастов, отметил один из руководителей Европейского космического агентства Марк Маккоуэн. По его словам, "космическая метель", которую можно наблюдать в виде белых хлопьев, — это крупные частицы космической пыли. Помимо уникального явления на видео можно обнаружить несколько звёзд из созвездия Большого Пса.