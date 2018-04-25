Боевой беспилотник превратят в такси

Полностью электрический беспилотник XV-24A переделают под транспортировку грузов и людей.

Агентство передовых оборонных исследований DARPA разрешило использовать прототип военного беспилотника XV-24A Lightning Strike для разработки аэротакси. Созданием коммерческой машины будет заниматься компания Aurora Flight Sciences.

Первые полноразмерные электрические прототипы с 24 двигателями нового поколения будут испытаны уже в 2020 году, а поставки первых пилотируемых аэротакси ожидаются к 2023 году. По итогам эксплуатации первых версий компания примет решение о внедрении полностью беспилотных систем.

При этом разработчики XV-24A отмечают, что появления гражданских БПЛА стоит ожидать не ранее 2025 года — связано это в первую очередь с отсутствием правил и нормативов в управлении Гражданской авиации США — ведомства, отвечающего за безопасность воздушного пространства.

Предполагается, что коммерческая версия XV-24A получит батареи повышенной ёмкости и сможет развивать скорость в 750 километров в час. При взлётной массе в 5,5 тонны беспилотник сможет перевозить грузы массой в 2–2,5 тонны. Дальность полёта с полезной нагрузкой производителем не указывается.